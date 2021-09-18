Видео Редактор
Стремительный и амбициозный специалист по монтажу / редактированию видео. Моя цель - создать качественный контент с большим вниманием к деталям и оригинальному стилю. Я не боюсь брать на себя ответственность за создание интересных видео. В активном поиске интересного проекта.
Мои навыки: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop,
Sound Desing, цветокоррекция, уменьшение масштаба, редактирование видео.
Мои контакты:
Электронная почта: [email protected], Skype: live: .cid.19bd3ecd4bd3615e (или с использованием электронной почты)
Портфолио
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