Видео Редактор

Стремительный и амбициозный специалист по монтажу / редактированию видео. Моя цель - создать качественный контент с большим вниманием к деталям и оригинальному стилю. Я не боюсь брать на себя ответственность за создание интересных видео. В активном поиске интересного проекта.

Мои навыки: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Sony Vegas Pro, Adobe Photoshop,

Sound Desing, цветокоррекция, уменьшение масштаба, редактирование видео.

Мои контакты:

Электронная почта: [email protected], Skype: live: .cid.19bd3ecd4bd3615e (или с использованием электронной почты)