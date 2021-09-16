Развлекательное видео

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Видео для YouTube канала
Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018.
Присутствуют motion-графика, видео-дизайн, цветокоррекция, саунд-дизайн.
Материалы были предоставлены заказчиком.
Приблизительное время выполнения - 8 часов.
Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio