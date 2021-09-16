Развлекательное видео

Добавлена
2 года назад
38 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Видео для YouTube канала

Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018.

Присутствуют motion-графика, видео-дизайн, цветокоррекция, саунд-дизайн.

Материалы были предоставлены заказчиком.

Приблизительное время выполнения - 8 часов.

Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio