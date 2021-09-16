Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детское видео для YouTube
Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018.
Присутствуют видео-дизайн, саунд-дизайн, цветокоррекция.
Музыка и материалы предоставлены заказчиком.
Приблизительное время выполнения - 4 часа.
Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio