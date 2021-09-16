Детское видео

Добавлена
2 года назад
38 просмотров
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Детское видео для YouTube

Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018.

Присутствуют видео-дизайн, саунд-дизайн, цветокоррекция.

Музыка и материалы предоставлены заказчиком.

Приблизительное время выполнения - 4 часа.

Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio