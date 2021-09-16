Музыкальное видео

Добавлена
2 года назад
44 просмотра
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Видеонарезка под музыку

Работа выполнена в Movavi Video Editor 14.

Присутствуют саунд-дизайн, видео-дизайн, цветокоррекция.

Материалы взяты из свободного доступа.

Приблизительное время выполнения - 8 часов.

Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio