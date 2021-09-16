Музыкальное видео

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Видеонарезка под музыку
Работа выполнена в Movavi Video Editor 14.
Присутствуют саунд-дизайн, видео-дизайн, цветокоррекция.
Материалы взяты из свободного доступа.
Приблизительное время выполнения - 8 часов.
Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio