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Образовательное видео, подборка фактов для публикации на YouTube, Facebook.
Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018 и Adobe After Effect 2018.
Присутствуют motion-графика, видео-дизайн, цветокоррекция.
Материалы взяты по лицензии CC by 3.0.
Приблизительное время выполнения - 12 часов.
Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio