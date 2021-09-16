Образовательное видео

Добавлена
2 года назад
75 просмотров
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Образовательное видео, подборка фактов для публикации на YouTube, Facebook.

Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018 и Adobe After Effect 2018.

Присутствуют motion-графика, видео-дизайн, цветокоррекция.

Материалы взяты по лицензии CC by 3.0.

Приблизительное время выполнения - 12 часов.

Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio