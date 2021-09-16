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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Презентация продукта (в данном случае свитера), которая используется на сайте.
Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018.
Присутствуют видео-дизайн и цветокоррекция.
Видеоматериалы предоставлены заказчиком.
Приблизительное время выполнения - 1 час.
Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio