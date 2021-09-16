Презентация продукта

Добавлена
2 года назад
57 просмотров
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Презентация продукта (в данном случае свитера), которая используется на сайте.

Работа выполнена в Adobe Premiere Pro 2018.

Присутствуют видео-дизайн и цветокоррекция.

Видеоматериалы предоставлены заказчиком.

Приблизительное время выполнения - 1 час.

Веб-страница со всеми примерами работ: https://stablt.wixsite.com/webcv/portfolio