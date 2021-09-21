Шаровка | Видеопортерт

Добавлена
2 года назад
51 просмотр
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В этой задумке хотелось показать оригинальность в перемешку с винтажностью, так как съемки происходили на территории старинного дворца. Так я и сделала с помощью After Effects и Premiere Pro, добавив немного винтажные оттенок, динамичность и множество эффектов.

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Монтаж: Милена Соболева