Смонтирую видео для детского канала

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю детские видео на протяжении 2 лет.
Ваше видео получится качественным, веселым, увлекательным.
ПЛЮСЫ:
- Цветокоррекция, анимации, редактирование звука - все входит в монтаж видео.
- Постоянно на связи, видео получаете в сроки.
- Небольшая цена.
Нужно для заказа:
- ТЗ (техническое задание)
- Примерная длительность видеоролика.
- Ссылка на исходники.
- Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.