Смонтирую видео для детского канала

Добавлена
2 года назад
25 просмотров
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Делаю детские видео на протяжении 2 лет.

Ваше видео получится качественным, веселым, увлекательным.

ПЛЮСЫ:

  • Цветокоррекция, анимации, редактирование звука - все входит в монтаж видео.
  • Постоянно на связи, видео получаете в сроки.
  • Небольшая цена.
Надеюсь найдём общий язык)

Нужно для заказа:

  • ТЗ (техническое задание)
  • Примерная длительность видеоролика.
  • Ссылка на исходники.
  • Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.