Сделаю ИНТРО/АУТРО для вас

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интро создаётся в программе Adobe After Effects. Оно нужно для выделения вашего логотипа, вашей сферы деятельности.
Создание:
-обговариваем с вами: длительность, цвета, эффекты, каким вы хотите видеть готовое интро/аутро.
-по времени 1-3 часа - создание.
-до 10сек.
От вас:
Лого и пожелания
Опыт:
4 года
Нужно для заказа:
-Длительность интро/аутро
-Цвета интро/аутро
-Что будет присутствовать - логотип или текст
Варианты рендера:
- 2К, 24 кадра в секунду, Quick Time, Анимация.
- 1080p, 50 кадров в секунду, Quick Time, Анимация