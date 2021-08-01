Сделаю ИНТРО/АУТРО для вас

Интро создаётся в программе Adobe After Effects. Оно нужно для выделения вашего логотипа, вашей сферы деятельности.

Создание:

-обговариваем с вами: длительность, цвета, эффекты, каким вы хотите видеть готовое интро/аутро.

-по времени 1-3 часа - создание.

-до 10сек.

От вас:

Лого и пожелания

Опыт:

4 года

Нужно для заказа:

-Длительность интро/аутро

-Цвета интро/аутро

-Что будет присутствовать - логотип или текст

Варианты рендера:

- 2К, 24 кадра в секунду, Quick Time, Анимация.

- 1080p, 50 кадров в секунду, Quick Time, Анимация