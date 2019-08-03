Сделаю свадебный видеоролик

Добавлена
2 года назад
28 просмотров
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Делаю Монтаж Свадебных видео из новых или старых записей

Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:

-красивая склейка видео

-красивые переходы.

-цветокоррекция

-подбор музыки

Опыт работы: 5 лет.

Нужно для заказа:

  • Примерная длительность видеоролика.
  • Ссылка на исходники.
  • Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.