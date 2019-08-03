Сделаю свадебный видеоролик

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Делаю Монтаж Свадебных видео из новых или старых записей
Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:
-красивая склейка видео
-красивые переходы.
-цветокоррекция
-подбор музыки
Опыт работы: 5 лет.
Нужно для заказа:
- Примерная длительность видеоролика.
- Ссылка на исходники.
- Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.