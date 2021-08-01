Видеомонтаж путешествий

Делаю Монтаж путешествий, влогов и других видео

Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:

-аккуратная склейка видео

-красивые переходы.

-цветокоррекция

-субтитры, эффекты, анимации

-редактирование звука

-подбор музыки

ОПЫТ:

5 лет

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