Видеомонтаж с простыми анимациями

Добавлена
2 года назад
35 просмотров
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Делаю Монтаж Динамичных, Информационных, Говорящих, Игровых, Рекламных, Промо видео с анимациями

Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:

-красивые переходы.

-цветокоррекция

-субтитры, эффекты, анимации

-редактирование звука

-подбор музыки

-качественная нарезка

Программы: Premiere Pro, After Effects, Audition.

Опыт работы: 5 лет.

Нужно для заказа:

  • ТЗ (техническое задание)
  • Примерная длительность видеоролика.
  • Ссылка на исходники.
  • Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.