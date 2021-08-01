Видеомонтаж с простыми анимациями

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю Монтаж Динамичных, Информационных, Говорящих, Игровых, Рекламных, Промо видео с анимациями
Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:
-красивые переходы.
-цветокоррекция
-субтитры, эффекты, анимации
-редактирование звука
-подбор музыки
-качественная нарезка
Программы: Premiere Pro, After Effects, Audition.
Опыт работы: 5 лет.
Нужно для заказа:
- ТЗ (техническое задание)
- Примерная длительность видеоролика.
- Ссылка на исходники.
- Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.