Видеомонтаж с простыми анимациями

Делаю Монтаж Динамичных, Информационных, Говорящих, Игровых, Рекламных, Промо видео с анимациями

Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:

-красивые переходы.

-цветокоррекция

-субтитры, эффекты, анимации

-редактирование звука

-подбор музыки

-качественная нарезка

Программы: Premiere Pro, After Effects, Audition.

Опыт работы: 5 лет.

Нужно для заказа: