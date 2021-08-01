Субтитры для вашего видео

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт в монтаже большой, наложить субтитры без ошибок не составит труда.
Сделаю всё качественно и быстро, постоянно на связи.
надеюсь найдём ОБЩИЙ ЯЗЫК
Нужно для заказа:
Если видео на английском - полный перевод и тз.
Если видео на русском - примерное тз.
Делаю видео быстро, попрошу чаще быть на связи.