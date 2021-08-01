Субтитры для вашего видео

Опыт в монтаже большой, наложить субтитры без ошибок не составит труда.

Сделаю всё качественно и быстро, постоянно на связи.

надеюсь найдём ОБЩИЙ ЯЗЫК

Нужно для заказа:

Если видео на английском - полный перевод и тз.

Если видео на русском - примерное тз.

Делаю видео быстро, попрошу чаще быть на связи.