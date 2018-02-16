Стильное видео приглашение на свадьбу или юбилей

У вас скоро свадьба и вы думаете, как удивить и оригинально пригласить гостей? Есть простое решение - разослать всем своим гостям, можно и по WhatsApp, такое очень стильное и романтическое видео приглашение на свадьбу или видео открытку! У меня можно заказать оригинальное #приглашениенасвадьбу. Большой выбор разных вариантов. Можно заказать свадебное приглашение по этому шаблону, можно заказать другие, посмотреть можно на канале или обратиться ко мне по скайпу roksanaildar или по другим контактам (смотрите ниже). Скайп: roksanaildar

whatsApp +7 708 977 5645

У меня можно заказать также приглашение на юбилей, день рождения или на сказочный бал к маленьким принцам и принцессам.

Мой канал:https://www.youtube.com/channel/UCBsu7TsJxoVBVDXjktHvlrgМой скайп: roksanaildarwhatsApp+7 708 977 5645телеграмм @gamzaeva (https://t.me/gamzaeva)https://vk.com/s.gamzaeva