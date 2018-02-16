Слайд шоу из фотографий. С годовщиной свадьбы.

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Если у вашего любимого человека, друга, коллеги скоро будет День рождения, а может быть даже круглая дата - юбилей, и вы не знаете чем его удивить, что ему подарить, закажите красивое видео поздравление.У меня можно заказать поздравление с юбилеем любимой женщине, коллеге, поздравления с днем рождения своим родным и близким. Сделаю вам шикарный ролик с учетом ваших пожеланий, с красивыми вставками вашего текста, футажей, элементов.

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разных программ. Связывайтесь со мной по

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