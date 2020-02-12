Видео для YouTube блога

Выполнены: тримминг (нарезка), склейка, вставка и анимирование текста, графики и изображений, цветокоррекция, улучшение качества звука и удаление шумов. Так же в версии для инстаграмма встроены субтитры.Видеоматериал и изображения для вставки с таймингом были предоставлены клиентом.