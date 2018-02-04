Видео монтаж, Видео - подарки, бизнес видео

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Опыт в съемке и монтаже видео с 2010 года, владею такими программами: Vegas 15 pro, adobe - after effects cc 2017, audition, fl studio.
Делаю трейлеры для бизнеса, отчеты с мероприятий, видео-поздравления - видео открытки, альбомы, приглашения!
Основатель студии видеомаркетинга PRAVDA