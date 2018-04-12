Видеомонтаж

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Занятость: частичная занятость
График работы: удаленная работа
Опыт работы 4 года 1 месяц
Апрель 2014 — по настоящее время
4 года 1 месяц
YouTube
Видеомонтажер
Владею видеомонтажом на протяжении 3 лет, опыт монтажа в любой программе,есть 2 канала ютуб,ниже будут ссылки, большое количество свободного времени, знаю все что нужно, быстрая и качественная работа,сроки день в день.Ниже каналы : (21.000 подписчиков на двоих)
1)https://www.youtube.com/channel/UCYEIhlmS0-sYj0Sm8HgcxHA
2)https://www.youtube.com/channel/UCXMCINv0xYIuPxzORxFx7SQ
Ключевые навыки
Sony Vegas
Adobe Photoshop
Adobe Premier Pro
Adobe After Effect
Обо мнеРедактировать
Владею видеомонтажом на протяжении 3 лет, опыт монтажа в любой программе,есть 2 канала ютуб,ниже будут ссылки, большое количество свободного времени, знаю все что нужно, быстрая и качественная работа,сроки день в день.