Видеомонтаж

Занятость: частичная занятость

График работы: удаленная работа

Опыт работы 4 года 1 месяц

Апрель 2014 — по настоящее время

4 года 1 месяц

YouTube

Видеомонтажер

Владею видеомонтажом на протяжении 3 лет, опыт монтажа в любой программе,есть 2 канала ютуб,ниже будут ссылки, большое количество свободного времени, знаю все что нужно, быстрая и качественная работа,сроки день в день.Ниже каналы : (21.000 подписчиков на двоих)

1)https://www.youtube.com/channel/UCYEIhlmS0-sYj0Sm8HgcxHA

2)https://www.youtube.com/channel/UCXMCINv0xYIuPxzORxFx7SQ

Ключевые навыки

Sony Vegas

Adobe Photoshop

Adobe Premier Pro

Adobe After Effect

Обо мнеРедактировать

Владею видеомонтажом на протяжении 3 лет, опыт монтажа в любой программе,есть 2 канала ютуб,ниже будут ссылки, большое количество свободного времени, знаю все что нужно, быстрая и качественная работа,сроки день в день.