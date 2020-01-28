Работа с системой ELMA

Добавлена
4 года назад
115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Опыт работы с системой управления бизнес процессами ELMA

Анализ бизнес-процессов;

Формализация требования клиентов;

Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN в среде ELMA;

Создание отчетов FastReport и Razor;

Составление технической документации;

Внедрение программного продукта (в части СЭД/Бизнес-процессы/KPI/CRM/Проектное управление);

Участие во внутренних и внешних проектах;

Сопровождение проектов;

Написание сценариев на языке C#;

Компетенции: BPM, ECM, CRM, Script;

ELMA.doc
11 КБ