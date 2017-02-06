Торговый робот на основе индикатора FiboBars

Этот советник основан на индикаторе FiboBars, но с нестандартным подходом. Тесты на периоде с 2009 года до сегодня (февраль 2017). На максимальных рисках доходность составила 8500%.

Просадки высокие, но они регулируются рисками. Количество положительных сделок — 75%. ТФ — дневки.