Договоры/Юридические консультации

Грамотно составлю гражданско-правовые договоры на русском и английском языках (оказания услуг, поставки, аренды, лицензионные, авторского заказа и др.)А также проверю и дам экспертную оценку рисков в предварительном договореДаю устные и письменные консультации по гражданско-правовым вопросам (консультации по скайпу - 500 р.)Закончила три престижных вуза: два российских и один зарубежный. Опыт работы: 2 года в различных крупных организациях. Свободно владею английским и разговорным испанским. Подробности по телефону. Цены адекватные, зависят от объема работы. Пишите или звоните!