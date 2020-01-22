Подготовка договоров, претензий, жалоб.

Здравствуйте, я имею реальный опыт работы юристом с 2016года. Подготовлю для Вас документы юридического характера, всоответствии с действующим на сегодняшний день законодательством Российской

Федерации, а так же со ссылками на нормы закона. Не буду расписывать хвалы в свой адрес и многочисленныеобещания. Просто гарантирую качественно и в оговоренный срок выполнить свою

работу!!!

Что нужно для заказа: Для того чтобы я максимально качественно выполнила работу поподготовке документов мне потребуется следующее: - Описать максимально точно сложившуюся ситуацию;- Представить все имеющиеся документы, информация которыхкасается вопроса;- Иные индивидуальные условия. Объем услуги: Одно обращение - один подготовленный мною документ.