Реєстрація ФОП

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2 года назад
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Послуги з реєстрації ФОП

Реєстрація фізичної особи-підприємця– 1200,00 грн.:

  • Заповнення форм заяв на реєстрацію ФОП
  • Подання документів до Центру надання адміністративних послуг
  • Заповнення форми заяви на реєстрацію ФОП як платника єдиного податку (за необхідності)

  • Питання щодо реєстрації іногородніх ФОП потребують додаткового обговорення.

    Особисті витрати ФОП:

    • отримання ЕЦП

    З повагою,

    Директор Коваленко Марина• Консультація• Допомога у виборі КВЕД, згідно обраних видів діяльності;• Вибір системи оподаткування;• Підготовка необхідного пакету документів;• Реєстрація в Державній адміністрації • Постановка на облік в Податковій інспекції;• Реєстрація платником ПДВ (за необхідності);• Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація ФОП.doc
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