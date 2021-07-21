Реєстрація ФОП

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Послуги з реєстрації ФОП
Реєстрація фізичної особи-підприємця– 1200,00 грн.:
- Питання щодо реєстрації іногородніх ФОП потребують додаткового обговорення.
Особисті витрати ФОП:
- отримання ЕЦП
З повагою,
Директор Коваленко Марина• Консультація• Допомога у виборі КВЕД, згідно обраних видів діяльності;• Вибір системи оподаткування;• Підготовка необхідного пакету документів;• Реєстрація в Державній адміністрації • Постановка на облік в Податковій інспекції;• Реєстрація платником ПДВ (за необхідності);• Реєстрація платником єдиного податку;