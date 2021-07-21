Реєстрація ФОП

Адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160

e-mail: [email protected]

Телефон +38(067)3277909

+38(044)3791237

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Послуги з реєстрації ФОП

Реєстрація фізичної особи-підприємця– 1200,00 грн.: Заповнення форм заяв на реєстрацію ФОП

Подання документів до Центру надання адміністративних послуг

Заповнення форми заяви на реєстрацію ФОП як платника єдиного податку (за необхідності)