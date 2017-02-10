Судебные споры

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ДЕЛАМ.Реальная помощь в разрешении: - имущественных споров;- споров по взысканиюзадолженности, убытков, упущенной выгоды, неосновательного обогащения,

истребованию имущества из чужого незаконного владения;- споров, связанных с признаниемправа собственности;- споров по оспариванию актовгосударственных и муниципальных органов власти,- споров по признанию сделокнедействительными с применением последствий недействительности сделок;- споров, связанных с устранениемпрепятствий в пользовании имуществом;- споров между заёмщиком икредитором;

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