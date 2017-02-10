- Налоговое консультирование;- Составление налоговых деклараций;- Получение налоговых вычетов(имущественных, образовательных, медицинских);- Возврат налоговых переплат, вт.ч. экспортного НДС;- Обжалование решений налоговыхорганов, в т.ч. в суде;- Оспаривание кадастровой стоимостиимущества;- Сопровождение налоговых проверок;- Составление налоговых схем вцелях правомерного снижения налоговой нагрузки на бизнес;- и прочие.