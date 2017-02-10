Правовое обслуживание БИЗНЕСА

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Правовоесопровождение хозяйственной деятельности:-Оптимизация бизнеса. Анализ рисков., в т.ч. в инвестиционной деятельности.
Приобретение / продажа активов. Консультирование по наиболее приемлемой форме
осуществления хозяйственной деятельности с учетом налоговых обязательств и
рисков;-Договорная работа;-Холдингообразование и разрешение иных вопросов в корпоративной сфере (создание
предприятий, регистрация изменений в учредительные документы, ликвидация).
Разработка/экспертиза учредительных документов с учетом интересов участников и
в целях противодействия рейдерским захватам. Банкротство;-Оптимизация налогообложения. Налоговые риски. Снижение налоговой нагрузки.
Сопровождение налоговых проверок. Обжалование действий/бездействий налоговых
органов. Возврат экспортного НДС и иных переплаченных/незаконно уплаченных
налогов и сборов. Составление схем работы бизнеса, включая разработку всей договорной
и внутрихозяйственной документации. Налоговое планирование, консультирование и
разработка учетной и налоговой политики;-Имущественные, налоговые, корпоративные, административные, трудовые, земельные
споры. Арбитраж, суды общей юрисдикции, мировые судьи.