Правовое обслуживание БИЗНЕСА

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7 лет назад
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Правовоесопровождение хозяйственной деятельности:-Оптимизация бизнеса. Анализ рисков., в т.ч. в инвестиционной деятельности.

Приобретение / продажа активов. Консультирование по наиболее приемлемой форме

осуществления хозяйственной деятельности с учетом налоговых обязательств и

рисков;-Договорная работа;-Холдингообразование и разрешение иных вопросов в корпоративной сфере (создание

предприятий, регистрация изменений в учредительные документы, ликвидация).

Разработка/экспертиза учредительных документов с учетом интересов участников и

в целях противодействия рейдерским захватам. Банкротство;-Оптимизация налогообложения. Налоговые риски. Снижение налоговой нагрузки.

Сопровождение налоговых проверок. Обжалование действий/бездействий налоговых

органов. Возврат экспортного НДС и иных переплаченных/незаконно уплаченных

налогов и сборов. Составление схем работы бизнеса, включая разработку всей договорной

и внутрихозяйственной документации. Налоговое планирование, консультирование и

разработка учетной и налоговой политики;-Имущественные, налоговые, корпоративные, административные, трудовые, земельные

споры. Арбитраж, суды общей юрисдикции, мировые судьи.

Правовое сопровождение.doc
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