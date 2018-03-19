Юридические услуги гражданам и компаниям

Предоставление квалифицированной юридической помощи и консультаций, сопровождение в судах различной юрисдикции граждан и компаний Украины.

Опыт работы в сфере гражданского, хозяйственного, корпоративного, налогового, земельного, строительного и интеллектуального права более 5 лет.

Предоставляю следующие услуги:

- устные и письменные консультации (включая подготовку юридических заключений) по различным правовым вопросам (хозяйственное, гражданское, административное, налоговое, финансовое право; хозяйственный, административный гражданский процесс)- регистрация и ликвидация юридических лиц, внесение изменений в уставные документы- правовой анализ договоров поставки, аренды, хранения, предоставления услуг, аутсорсинга, аутстаффинга и других- применение альтернативных методов разрешения споров (переговоров, медиации)- споры, возникающие из договорных правоотношений- споры в сфере интеллектуальной собственности- споры, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации- обжалование налоговых уведомлений-решений- представительство интересов в Антимонопольном комитете- разработка внутренних трудовых документов компании (трудовых договоров/контрактов, гражданско-правовых договоров, положений/политики, правил внутреннего трудового распорядка и т.д.).