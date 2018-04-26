Юридические услуги компаниям Киева и других городов Украины.

- устные и письменные консультации (включая подготовку юридических заключений) по различным правовым вопросам (хозяйственное, гражданское, административное, уголовное, налоговое, финансовое право; хозяйственный, административный гражданский и уголовный процессы)- регистрация и ликвидация юридических лиц, внесение изменений в уставные документы

- разработка внутренних трудовых документов компании (трудовых договоров/контрактов, гражданско-правовых договоров, положений/политики, правил внутреннего трудового распорядка и т.д.)правовое сопровождение деятельности по перевозкам грузов- правовой анализ договоров поставки, аренды, хранения, предоставления услуг, аутсорсинга, аутстаффинга и других- применение альтернативных методов разрешения споров (переговоров, медиации)- взыскание дебиторской задолженности- споры, возникающие из договорных правоотношений- споры в сфере интеллектуальной собственности- споры, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации- обжалование налоговых уведомлений-решений- представительство интересов в Антимонопольном комитете