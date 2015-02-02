Юрист, юрисконсульт

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Добрый день.
Я профессиональный юрист с опытом работы более 10 лет единственным юристом (in house lawyer) преимущественно в сфере рекламы и интеллектуальной собственности. Так же я сопровождала деятельность компаний по всем сопутствующим юридическим вопросам.
Готова оказать услуги по составлению договоров, писем, претензий, а так же консультировать по юридическим вопросам самого широкого профиля.
Креатив.docx
40 КБ