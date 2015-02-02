Юрист, юрисконсульт

Добрый день.

Я профессиональный юрист с опытом работы более 10 лет единственным юристом (in house lawyer) преимущественно в сфере рекламы и интеллектуальной собственности. Так же я сопровождала деятельность компаний по всем сопутствующим юридическим вопросам.

Готова оказать услуги по составлению договоров, писем, претензий, а так же консультировать по юридическим вопросам самого широкого профиля.