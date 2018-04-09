Заявление об уменьшении размера алиментов

Добавлена
6 лет назад
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//Семейное право// 

//Алименты//

//Алиментное обязательство//

//Семейный кодекс//

Ко мне обратился мужчина, отец двоих детей, с матерями детей не живет. Мать старшего ребенка не обращалась в суд с требованием о назначении алиментов, соглашение об алиментах родители тоже не подписывали, отец добровольно выполнял свои обязанности и выделял ежемесячно средства на содержание ребенка. Мать младшего сына обратилась в суд и получила судебный приказ, в соответствии с которым отца обязали выплачивать алименты без учета содержания старшего ребенка.  Мы обратились в суд и защитили права старшего ребенка.  Суд требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу. 

Исковое заявление (семейное право).docx
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