Заявление об уменьшении размера алиментов

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//Семейное право//
//Алименты//
//Алиментное обязательство//
//Семейный кодекс//
Ко мне обратился мужчина, отец двоих детей, с матерями детей не живет. Мать старшего ребенка не обращалась в суд с требованием о назначении алиментов, соглашение об алиментах родители тоже не подписывали, отец добровольно выполнял свои обязанности и выделял ежемесячно средства на содержание ребенка. Мать младшего сына обратилась в суд и получила судебный приказ, в соответствии с которым отца обязали выплачивать алименты без учета содержания старшего ребенка. Мы обратились в суд и защитили права старшего ребенка. Суд требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу.