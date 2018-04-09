morozovasv

Светлана morozovasv

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
С любовью к профессии, с заботой о вас.

Несколько фактов обо мне и профессии:

  • Имею высшее юридическое образование (в 2008 году окончила Уральскую государственную юридическую академию (ныне УрГЮУ) в городе Екатеринбурге);
  • Опыт работы в профессии восемь лет;
  • Опыт в руководящей должности (руководитель низшего звена) более пяти лет.
Я помогу вам, если:

  • продавец продал вам некачественный товар;
  • вы оформили кредит и вам навязали страховку;
  • исполнитель нарушает сроки выполнения работ;
  • управляющая компания выставила вам штраф за несвоевременную поверку счетчика;
  • застройщик не торопится передавать вам долгожданное жилье;
  • работодатель нарушает ваши трудовые права;
  • вас незаконно уволили;
  • вы купили квартиру и хотите получить налоговый вычет;
  • у вас возникла спорная ситуация, и найти выход самому не получается...
Я составлю для вас:

  • письменное заявление (обращение, претензию, жалобу) в организацию, орган государственной власти или должностному лицу;
  • исковое заявление (отзыв на исковое заявление),
  • заявление на выдачу судебного приказа (например, в случае с алиментами);
  • договор (например, договор купли-продажи, договор оказания услуг).
  • иной письменный документ, если этого потребуют обстоятельства.
Я представлю ваши интересы (в суде, в организациях, органах государственной власти), если по каким-то причинам вы не сможете этого сделать самостоятельно.

Бывают сложные и, порой, безальтернативные ситуации, но безвыходных ситуаций нет.  