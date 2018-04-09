morozovasv

С любовью к профессии, с заботой о вас.
Несколько фактов обо мне и профессии:
- Имею высшее юридическое образование (в 2008 году окончила Уральскую государственную юридическую академию (ныне УрГЮУ) в городе Екатеринбурге);
- Опыт работы в профессии восемь лет;
- Опыт в руководящей должности (руководитель низшего звена) более пяти лет.
- продавец продал вам некачественный товар;
- вы оформили кредит и вам навязали страховку;
- исполнитель нарушает сроки выполнения работ;
- управляющая компания выставила вам штраф за несвоевременную поверку счетчика;
- застройщик не торопится передавать вам долгожданное жилье;
- работодатель нарушает ваши трудовые права;
- вас незаконно уволили;
- вы купили квартиру и хотите получить налоговый вычет;
- у вас возникла спорная ситуация, и найти выход самому не получается...
- письменное заявление (обращение, претензию, жалобу) в организацию, орган государственной власти или должностному лицу;
- исковое заявление (отзыв на исковое заявление),
- заявление на выдачу судебного приказа (например, в случае с алиментами);
- договор (например, договор купли-продажи, договор оказания услуг).
- иной письменный документ, если этого потребуют обстоятельства.
Бывают сложные и, порой, безальтернативные ситуации, но безвыходных ситуаций нет.
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