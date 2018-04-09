morozovasv

С любовью к профессии, с заботой о вас.

Несколько фактов обо мне и профессии:

Имею высшее юридическое образование (в 2008 году окончила Уральскую государственную юридическую академию (ныне УрГЮУ) в городе Екатеринбурге);

Опыт работы в профессии восемь лет;

Опыт в руководящей должности (руководитель низшего звена) более пяти лет.

Я помогу вам, если:

продавец продал вам некачественный товар;

вы оформили кредит и вам навязали страховку;

исполнитель нарушает сроки выполнения работ;

управляющая компания выставила вам штраф за несвоевременную поверку счетчика;

застройщик не торопится передавать вам долгожданное жилье;

работодатель нарушает ваши трудовые права;

вас незаконно уволили;

вы купили квартиру и хотите получить налоговый вычет;

у вас возникла спорная ситуация, и найти выход самому не получается...

Я составлю для вас:

письменное заявление (обращение, претензию, жалобу) в организацию, орган государственной власти или должностному лицу;

исковое заявление (отзыв на исковое заявление),

заявление на выдачу судебного приказа (например, в случае с алиментами);

договор (например, договор купли-продажи, договор оказания услуг).

иной письменный документ, если этого потребуют обстоятельства.

Я представлю ваши интересы (в суде, в организациях, органах государственной власти), если по каким-то причинам вы не сможете этого сделать самостоятельно.

Бывают сложные и, порой, безальтернативные ситуации, но безвыходных ситуаций нет.