Ефремова Татьяна ---Tanya------Tanya---
Профессионально занимаюсь копирайтингом и рерайтингом.
Все мои тексты уникальны. Работы выполняю в срок.
Простая и интересная подача материала. Статьи рассчитаны на широкий круг читателей, информация подается в доступном виде.
Могу писать на различные темы, но мне особенно близки следующие направления:
• Мастер-классы по рукоделию с фото. Профессиональное выполнение, доступные и понятные пошаговые инструкции.
• Медицина и косметология
• Мода и стиль
• Всевозможные методики нетрадиционной медицины
• Здоровый образ жизни
• Диеты и питание
• Статьи для женских сайтов
• Духовные практики и саморазвитие
• Образование
• Психология, философия, развитие личности
• Дизайн и интерьер
• Реклама, рекламная деятельность
• SEO - копирайтинг
• Описание товаров для Интернет-магазинов
• Ведение блогов
• Помощь в написании книг
• Художественные рассказы, эссе, рецензии
• Астрология, магия
Стоимость работ за 1000 знаков с пробелами:
Рерайтинг – от 1,5 $
Копирайтинг – от 2 $ (цена зависит от темы и требований)
Мастер-классы – от 6 $ (за всю работу с фото)
Могу выполнить очень срочные проекты, если позволяет время и возможности, с доплатой 5-10 % от стоимости работы.
Готова сделать тестовое задание объемом до 1000 знаков с пробелами. В случае, если оно Вам не подойдет, оплата не требуется, если же работа подходит, и заказчик согласен на дальнейшее сотрудничество, тестовое задание оплачивается по обычным расценкам.
Для особо крупных проектов беру предоплату 50 %, либо оплату за каждые 10 000 знаков работы.
Есть возможность выполнять студенческие и научные работы по различным темам под заказ. А также переводы и написание бизнес-планов. Гарантирую высокое качество выполнения в срок по оптимальным ценам. Вся информация по данным видам работ на сайте http://diplom.crimea.ua
По всем вопросам пишите на [email protected]