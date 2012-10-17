Профессионально занимаюсь копирайтингом и рерайтингом.

Все мои тексты уникальны. Работы выполняю в срок.

Простая и интересная подача материала. Статьи рассчитаны на широкий круг читателей, информация подается в доступном виде.

Могу писать на различные темы, но мне особенно близки следующие направления:

• Мастер-классы по рукоделию с фото. Профессиональное выполнение, доступные и понятные пошаговые инструкции.

• Медицина и косметология

• Мода и стиль

• Всевозможные методики нетрадиционной медицины

• Здоровый образ жизни

• Диеты и питание

• Статьи для женских сайтов

• Духовные практики и саморазвитие

• Образование

• Психология, философия, развитие личности

• Дизайн и интерьер

• Реклама, рекламная деятельность

• SEO - копирайтинг

• Описание товаров для Интернет-магазинов

• Ведение блогов

• Помощь в написании книг

• Художественные рассказы, эссе, рецензии

• Астрология, магия

Стоимость работ за 1000 знаков с пробелами:

Рерайтинг – от 1,5 $

Копирайтинг – от 2 $ (цена зависит от темы и требований)

Мастер-классы – от 6 $ (за всю работу с фото)

Могу выполнить очень срочные проекты, если позволяет время и возможности, с доплатой 5-10 % от стоимости работы.

Готова сделать тестовое задание объемом до 1000 знаков с пробелами. В случае, если оно Вам не подойдет, оплата не требуется, если же работа подходит, и заказчик согласен на дальнейшее сотрудничество, тестовое задание оплачивается по обычным расценкам.

Для особо крупных проектов беру предоплату 50 %, либо оплату за каждые 10 000 знаков работы.

Есть возможность выполнять студенческие и научные работы по различным темам под заказ. А также переводы и написание бизнес-планов. Гарантирую высокое качество выполнения в срок по оптимальным ценам. Вся информация по данным видам работ на сайте http://diplom.crimea.ua

По всем вопросам пишите на [email protected]