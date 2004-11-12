Про себе

Добрий день! я предметний фотограф, можу зробити композицію для презентації продукту або просто на білому чи на буть якому іншому фоні для інтернет-магазину

Окрім цього ще добре володію Adobe Photoshop

✅ Відредагую баланс білого

✅ Змінюю фон

✅ Приберу недоліки на предметі (пил, царапина, тощо.)

Якщо у вас немає своєї студії, то я маю свою для предметної фотографії😉

Навчалася в середній школі на фотографа у Польщі Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji I Usług W Radomiu та Україні в "Київська Школа Фотографії"

Тут можете подивитися моє портфоліо 🙂

Звертайтеся, завжди буду рада допомогти😊