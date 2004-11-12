-1Anna1-

Руслана -1Anna1-

 
19 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Про себе

Добрий день! я предметний фотограф, можу зробити композицію для презентації продукту або просто на білому чи на буть якому іншому фоні для інтернет-магазину

Окрім цього ще добре володію Adobe Photoshop

 

✅ Відредагую баланс білого

✅ Змінюю фон

✅ Приберу недоліки на предметі (пил, царапина, тощо.)

Якщо у вас немає своєї студії, то я маю свою для предметної фотографії😉 

Навчалася в середній школі на фотографа у Польщі Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji I Usług W Radomiu та Україні в "Київська Школа Фотографії"

Тут можете подивитися моє портфоліо🙂 

Звертайтеся, завжди буду рада допомогти😊

Photoshop
Портфолио
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
#169
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1724