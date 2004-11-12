Про себе
Добрий день! я предметний фотограф, можу зробити композицію для презентації продукту або просто на білому чи на буть якому іншому фоні для інтернет-магазину
Окрім цього ще добре володію Adobe Photoshop
✅ Відредагую баланс білого
✅ Змінюю фон
✅ Приберу недоліки на предметі (пил, царапина, тощо.)
Якщо у вас немає своєї студії, то я маю свою для предметної фотографії😉
Навчалася в середній школі на фотографа у Польщі Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji I Usług W Radomiu та Україні в "Київська Школа Фотографії"
Тут можете подивитися моє портфоліо🙂
Звертайтеся, завжди буду рада допомогти😊
Портфолио
- Взуттянет просмотров
- Спрей для волосянет просмотров
- Кеди4 просмотра
- Фастекс кольору хакі3 просмотра
Фотосъемка
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$20/час
от $10от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1724