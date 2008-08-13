-FUERZZA-

Fuerzza Designlab -FUERZZA-

 
35 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Designlab FUERZZA

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*Профессиональный дизайн.

*Продуманный подход.

Опыт работы более 8 лет.

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Участие в конкурсах и награды:

/ Призовое место на конкурсе “Этикетка/LabelShow-2006”

/ Участие в 7 Киевском Международном Фестивале Рекламы `2006

/ Сертификат за вклад в развитие детской иллюстрации

«Золотой фонд прессы 2006»

/ Финал «Варшавского Биеннале Плаката`2004»

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www.fuerzza.net

[email protected]

Icq:31754207два

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/ полиграфия

/ медиа-дизайн

/ web&flash

/ анимация

/ tv-дизайн

/ фото

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Need
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$700
10 баллов
17 лет назад
Создание серии иллюстраций для сайта
Сотрудничал с ребятами ранее , по серии баннеров. Хочу особенно отметить высокий уровень и креативность этой команды! И вот совсем недавно - обратился к ним по поводу графики. Хочу сказать, что результат превзошёл все мои ожидания. Большое человеческое спасибо! Буду обращаться ещё.
Отличный работодатель! Сотрудничали по нескольким разноплановым проектам -очень довольны.
Ответный отзыв
tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$850
10 баллов
18 лет назад
Дизайн Инфостраницы (сайт для детей)
Команда FUERZZA приняла участие в работе над нашим долгосрочным проектом, несмотря на большой объем вводной информации, работа была выполнена в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне: - Отличный стиль - Оперативность корректировок - Предоставление качественных исходных материалов Одна из лучших команд, с которыми приходилось работать.
Очень довольны сотрудничеством. Как заказчик и как человек - компетентен, профессионален и приятен в общении ( редко встретишь все эти качества вместе ). Наши рекомендации и большой +
Ответный отзыв