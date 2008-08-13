Сотрудничал с ребятами ранее , по серии баннеров. Хочу особенно отметить высокий уровень и креативность этой команды! И вот совсем недавно - обратился к ним по поводу графики. Хочу сказать, что результат превзошёл все мои ожидания. Большое человеческое спасибо! Буду обращаться ещё.