Designlab FUERZZA
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*Профессиональный дизайн.
*Продуманный подход.
Опыт работы более 8 лет.
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Участие в конкурсах и награды:
/ Призовое место на конкурсе “Этикетка/LabelShow-2006”
/ Участие в 7 Киевском Международном Фестивале Рекламы `2006
/ Сертификат за вклад в развитие детской иллюстрации
«Золотой фонд прессы 2006»
/ Финал «Варшавского Биеннале Плаката`2004»
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Icq:31754207два
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/ полиграфия
/ медиа-дизайн
/ web&flash
/ анимация
/ tv-дизайн
/ фото
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Портфолио
- Рысь / спортивная иллюстрация1040 просмотров
- Страус / спортивная иллюстраци800 просмотров
- Горилла / спорт. иллюстрация833 просмотра
- PPC system / баннер / 3fn.net434 просмотра
- Хостинг от 3fn / баннер / 1368 просмотров
- Акула / спортивная иллюстрация816 просмотров
- Слуцкий мясокомбинат474 просмотра
- 60-летие БГАИ445 просмотров
- Театр / фирменный стиль548 просмотров
- Adriatica / ресторан / 1363 просмотра
- Adriatica / ресторан / 2371 просмотр
- Пирамида / конкурс упаковки318 просмотров
Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
17 лет назад
Сотрудничал с ребятами ранее , по серии баннеров. Хочу особенно отметить высокий уровень и креативность этой команды! И вот совсем недавно - обратился к ним по поводу графики. Хочу сказать, что результат превзошёл все мои ожидания. Большое человеческое спасибо! Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Сотрудничали по нескольким разноплановым проектам -очень довольны.
$850
10 баллов
18 лет назад
Команда FUERZZA приняла участие в работе над нашим долгосрочным проектом, несмотря на большой объем вводной информации, работа была выполнена в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне: - Отличный стиль - Оперативность корректировок - Предоставление качественных исходных материалов Одна из лучших команд, с которыми приходилось работать.
Ответный отзыв
Очень довольны сотрудничеством. Как заказчик и как человек - компетентен, профессионален и приятен в общении ( редко встретишь все эти качества вместе ). Наши рекомендации и большой +