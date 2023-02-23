Соответствие макету и надежность. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ и макету, а также предложение как сделать лучше с моей точки зрения.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!