-illl

Ибрагим -illl

 
24 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Качественная, адаптивная верстка в срок. Кроссбраузерный, валидный код.

Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.
- Верстка PSD, Figma макетов.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.

Преимущества работы со мной:

  • Соответствие макету и надежность. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ и макету, а также предложение как сделать лучше с моей точки зрения.
    Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

  • Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы. Так же, если у вас не имеется макета адаптивного дизайна, я сделаю удобный и надежный адаптив совершенно бесплатно!

  • Гарантия на верстку. В процессе работы при обнаружении ошибок и недочетов я гарантирую бесплатную корректировку! Так же, в течение недели после сдачи работы принимаются все претензии по поводу допущенных в процессе работы ошибок. Быстро и бесплатно их исправлю!

  • Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: (WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и др.)

  • Скидки на работу для постоянных клиентов.

Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна.

Мои контакты:

Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 22:00
Моя цель состоит в том, чтобы клиент остался доволен проделанной работой.

WordPressOpenCartJoomlaFigmaPrestashop
HTML-верстка
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$10/час
от $10от 1 часа
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Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга