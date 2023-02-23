Моя цель - хорошо и качественно выполнить поставленную задачу!
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.
- Верстка PSD, Figma макетов.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Преимущества работы со мной:
Соответствие макету и надежность. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ и макету, а также предложение как сделать лучше с моей точки зрения.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы. Так же, если у вас не имеется макета адаптивного дизайна, я сделаю удобный и надежный адаптив совершенно бесплатно!
Гарантия на верстку. В процессе работы при обнаружении ошибок и недочетов я гарантирую бесплатную корректировку! Так же, в течение недели после сдачи работы принимаются все претензии по поводу допущенных в процессе работы ошибок. Быстро и бесплатно их исправлю!
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: (WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и др.)
Скидки на работу для постоянных клиентов.
Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна.
Мои контакты:
Telegram - @magomedov025
email - [email protected] / [email protected]
whats'app - по запросу
Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 22:00
Моя цель состоит в том, чтобы клиент остался доволен проделанной работой.