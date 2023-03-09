Кирило Рудковський 006739UA006739UA
23 годаУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Шукаєш людину, яка зробить роботу якісно та швидко?
Трохи про себе, мене звати Кирило, мені 22 роки і я працюю копірайтером, також в ідеалі знаю такі мови, як англійська та українська. У мене є творча складова та я люблю розповідати історії зі свого життя. Я ціную різні форми мистецтва та розваг, від музики до літератури до відео-контенту. Мої інтереси свідчать про те, що я цікава та експресивна людина, яка любить досліджувати та ділитися світом навколо себе. Володію такими навичками:
Написання статей, прес-релізів, описів продуктів, рекламних текстів та контенту для соціальних мереж
Редагування та коректура текстів
Організація та планування проєктів з написання контенту
Готовий на довгострокову співпрацю.