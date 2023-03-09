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Трохи про себе, мене звати Кирило, мені 22 роки і я працюю копірайтером, також в ідеалі знаю такі мови, як англійська та українська. У мене є творча складова та я люблю розповідати історії зі свого життя. Я ціную різні форми мистецтва та розваг, від музики до літератури до відео-контенту. Мої інтереси свідчать про те, що я цікава та експресивна людина, яка любить досліджувати та ділитися світом навколо себе. Володію такими навичками: