Добрый день. Дарья. Не люблю скобочки )) вот такие и смайлики. Быстро учусь, умею нести ответственность.
UI/IX дизайнер. Так же дизайн баннеров, рекламы, меню. Проходила курс "one two free", училась сама и до сих пор учусь.
Дизайн одностраничных сайтов и многостраничных, сайтов-портфолио и т.д.
Если у вас есть интересный проект, идея, можете смело писать, постараюсь помочь, поучаствовать, подсказать.
Учитываю ваши пожелания, могу подсказать или улучшить смотря на свое усмотрение.
Если есть вопрос-пишите.
whatsapp: +79269744168
Я против войны в Украине!
Портфолио
- UI/UX дизайн сайта цветов32 просмотра
- UI/IX дизайнер34 просмотра