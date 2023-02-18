Веб-дизайнер | UX/UI Design
Доброго времени суток, меня зовут Родион, я веб.дизайнер.
Специализируюсь на создании лендингов, многостраничных сайтов, либо же отдельных блоков и главных страниц. В веб-дизайне более 3-х лет, имею практические навыки UX UI.
Работаю с такими программами как Figma, Adobe Photoshop.
Круглосуточная возможность выполнения вашего проекта, качество, долгосрочная поддержка и уникальный подход к выполнению работы. Внимательно отношусь ко всем требованиям и срокам. Могу предложить креативные решения и нестандартные подходы на основе своего личного опыта.
Готов к долгосрочному сотрудничеству.
Портфолио
- Росгидромет редизайн(концепт)7 просмотров
- Anime landing7 просмотров