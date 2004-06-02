я крутая
Основная специализация - перевод. Умело владею английским, польским. Справляюсь с текстами любой сложности.Моя главная цель - удовлетворить все ваши требования.
Кроме перевода занимаюсь уже много лет копирайтингом и рерайтингом.
Могу перевести текст, отредактировать, набрать, проанализировать, сделать транскрибацию.
Все задания выполняю в кратчайшие сроки, без опозданий.
Ответственно отношусь к вашим заказам, результат не заставит вас ждать!
Буду рада к сотрудничеству.
Переводы
нет отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
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