я крутая

Основная специализация - перевод. Умело владею английским, польским. Справляюсь с текстами любой сложности.Моя главная цель - удовлетворить все ваши требования.

Кроме перевода занимаюсь уже много лет копирайтингом и рерайтингом.

Могу перевести текст, отредактировать, набрать, проанализировать, сделать транскрибацию.

Все задания выполняю в кратчайшие сроки, без опозданий.

Ответственно отношусь к вашим заказам, результат не заставит вас ждать!

Буду рада к сотрудничеству.