Качественный перевод текстов.

Переведу качественно текст с русского(украинского) языка на английский и наоборот. Обращайтесь и получайте хорошую работу - буду рада каждому сотрудничеству. Предлагайте свои варианты. Благодарю за внимание.

УСЛУГИ:Перевод в языковых парах:- английский - русский (в любом направлении)- английский - украинский (в любом направлении)- русский - украинский (в любом направлении)

НУЖНО ДЛЯ ЗАКАЗА:Уважаемый покупатель, для начала работы присылайте нужный вам текст. Заранее уточняйте свои пожелания и требования во избежание недопонимания и последующих исправлений. Это поможет сделать перевод максимально точно и в срок. Спасибо.

Почта: [email protected]