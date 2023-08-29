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Меня зовут Эвелина, я фрилансер
Имею огромное желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки
Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.
Владею в совершенстве, такими языками:
• Украинский
• Русский • Английский
• Немецкий
• Польский
Немного о себе: Творческий и целеустремлённый человек. Вежлива со всеми, строга к себе. Люблю завершать дела вовремя как можно скорее, без потери качества. Приверженец простых и понятных слов. Не стремитесь, чтобы было легче, стремитесь, чтобы было лучше. Верю в ВСУ!