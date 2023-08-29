Та самая, кого Вы ищете.

Гарантия и качество. Ценю Ваше время. Відправляю 10% на ЗСУ

Вы в погоне за гарантированным качеством?

Ищете того, кто ценит Ваше время, выполняя работу в короткие сроки? Тогда, рада приветствовать Вас, в своём профиле! Вы попали куда нужно

Меня зовут Эвелина, я фрилансер

Имею огромное желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки

Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.

Владею в совершенстве, такими языками:

• Украинский

• Русский • Английский

• Немецкий

• Польский

Немного о себе: Творческий и целеустремлённый человек. Вежлива со всеми, строга к себе. Люблю завершать дела вовремя как можно скорее, без потери качества. Приверженец простых и понятных слов. Не стремитесь, чтобы было легче, стремитесь, чтобы было лучше. Верю в ВСУ!