Ваш фрілансер! Виконаю роботу швидко та якісно!

Всіх вітаю! Мене зовуть Олена. Я з Харкова. Довгий час працювала вчителем в школі. Але у зв'язку з сімейними обставинами змінила вид діяльності на фріланс. Впевнена, що знайду спільну мову з замовником тому, що вмію працювати з людьми. Швидко вчуся новому. Добре володію українською та російською мовами, з радістю виконаю Ваше замовлення буде виконано максимально швидко та якісно. Я креативна та відповідальна. Буду рада співпраці.