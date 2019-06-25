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Александр
0651
0651
44 года
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Постеры
создать постеры для оформления помещения
Наружная реклама
1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Павел
bratchenko
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
92 отзыва
$50
10 баллов
6 лет назад
Постеры
Супер! Приятный, понятный и хороший заказчик! Спасибо большое!
Все четко! Спасибо!
Ответный отзыв
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Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
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