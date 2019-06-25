0651

Александр 0651

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Постеры
Супер! Приятный, понятный и хороший заказчик! Спасибо большое!
Все четко! Спасибо!
Ответный отзыв