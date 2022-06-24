0685610224

Одна из моих важных качеств это трудолюбие любовь к работе и качество!
Готова взяться за любое дело и довести его до самого конца при этом вкладывая душу,частичку себя,свою позитивную энергию.
Я уверена,что вам понравится мой работы а ещё больше их качество.
И так,я свободно владею русским, румынским, болгарским, английским, украинским языками.
Прохожу различные курсы .
Качественное написание текстов на все страницы сайтов различных типов:лендинги,сайты-визитки,интернет-магазины,каталоги.Текста сопровождаются необходимыми призывами, в требуемом стиле и согласно всем пожеланиям заказчика.
Много знаю про: Здоровый образ жизни,Спорт, Питания,Одежда, Обувь, Ремонт, Косметология, Аксессуары,Декор,Идеи для бизнеса, Интернет продажи.
Легко смогу написать статьи на эти темы .
Работаю максимально быстро и качественно!Готова сотрудничать .