0685610224

Работаю на качество , вкладываю душу в каждую работу

Одна из моих важных качеств это трудолюбие любовь к работе и качество!

Готова взяться за любое дело и довести его до самого конца при этом вкладывая душу,частичку себя,свою позитивную энергию.

Я уверена,что вам понравится мой работы а ещё больше их качество.

И так,я свободно владею русским, румынским, болгарским, английским, украинским языками.

Прохожу различные курсы .

Качественное написание текстов на все страницы сайтов различных типов:лендинги,сайты-визитки,интернет-магазины,каталоги.Текста сопровождаются необходимыми призывами, в требуемом стиле и согласно всем пожеланиям заказчика.

Много знаю про: Здоровый образ жизни,Спорт, Питания,Одежда, Обувь, Ремонт, Косметология, Аксессуары,Декор,Идеи для бизнеса, Интернет продажи.

Легко смогу написать статьи на эти темы .

Работаю максимально быстро и качественно!Готова сотрудничать .