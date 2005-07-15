Копирайтер-пишу тексты для разных типо компаний и для телеграм каналов, работаю удалённо
- Работа с разнообразными клиентами по созданию логотипов и брендовых элементов
- Анализ брифов, проведение исследований рынка и конкурентных анализов
- Сотрудничество с клиентами для достижения визуального выражения их бренда
- Внесение правок и доработок по запросу клиентов
Навыки:
- Профессиональное владение графическими программами, включая Adobe Photoshop и Illustrator
- Глубокое понимание принципов брендинга и дизайна логотипов
- Отличные навыки коммуникации и способность работать в команде
- Точность и внимание к деталям
- Соблюдение сроков и способность управлять проектами
в главном пишу тексты для разных тем,блогов, для работы.
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$5/час
от $40от 2 дней
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