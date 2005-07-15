Копирайтер-пишу тексты для разных типо компаний и для телеграм каналов, работаю удалённо

- Работа с разнообразными клиентами по созданию логотипов и брендовых элементов

- Анализ брифов, проведение исследований рынка и конкурентных анализов

- Сотрудничество с клиентами для достижения визуального выражения их бренда

- Внесение правок и доработок по запросу клиентов

Навыки:

- Профессиональное владение графическими программами, включая Adobe Photoshop и Illustrator

- Глубокое понимание принципов брендинга и дизайна логотипов

- Отличные навыки коммуникации и способность работать в команде

- Точность и внимание к деталям

- Соблюдение сроков и способность управлять проектами

в главном пишу тексты для разных тем,блогов, для работы.