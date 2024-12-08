Архитектор дизайнер опыт работы 12лет

Вдохновленный и эффективный дизайн интерьера для коммерческого и жилого рынков.

Эффективно создаю высококачественные проекты в быстро меняющейся среде.

Разрабатываю любые этапы проекта интерьера:

визуализации 3D, рабочие чертежи, схемы, развёртки, узлы, ведомости и спецификации, смета отделочных материалов