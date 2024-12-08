Архитектор дизайнер опыт работы 12лет
Вдохновленный и эффективный дизайн интерьера для коммерческого и жилого рынков.
Эффективно создаю высококачественные проекты в быстро меняющейся среде.
Разрабатываю любые этапы проекта интерьера:
визуализации 3D, рабочие чертежи, схемы, развёртки, узлы, ведомости и спецификации, смета отделочных материалов
Портфолио
- Планировочное решение, рабочие чертежинет просмотров
- 3D визуализация дизайна интерьера4 просмотра
- 3D визуализация дизайна интерьера2 просмотра
- 3D визуализация дизайна интерьера2 просмотра
- 3D визуализация экстерьер1 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
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$30/час
от $100от 1 дня
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