0963660665

Надежда 0963660665

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Архитектор дизайнер опыт работы 12лет

Вдохновленный и эффективный дизайн интерьера для коммерческого и жилого рынков.
Эффективно создаю высококачественные проекты в быстро меняющейся среде.
Разрабатываю любые этапы проекта интерьера:
визуализации 3D, рабочие чертежи, схемы, развёртки, узлы, ведомости и спецификации, смета отделочных материалов

Портфолио

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Интерьеры и Экстерьеры
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$30/час
от $100от 1 дня
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