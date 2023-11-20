Ваш фрілансер
Доброго дня ,мене звати Мирослава мені 22 роки.Я рада буду вам допомогти. Володію українською,англійською мовами. Є активним користувачем соціальних мереж(пости,відгуки). Працюю на результат і на совість,виконую заказ швидко і якісно.Буду рада співпраці)
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процент рекомендаций
#1247
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Добре виконана робота
Ответный отзыв
Чітке обяснення,завдяки чому швидке виконання
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Приємно співпрацювати