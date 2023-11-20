0972418656

Мирослава Мотрич 0972418656

 
23 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваш фрілансер

Доброго дня ,мене звати Мирослава мені 22 роки.Я рада буду вам допомогти. Володію українською,англійською мовами. Є активним користувачем соціальних мереж(пости,відгуки). Працюю на результат і на совість,виконую заказ швидко і якісно.Буду рада співпраці)

#47Русский язык
#82Написание обзоров
#85Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1247
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Добре виконана робота
Чітке обяснення,завдяки чому швидке виконання
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Приємно співпрацювати
Ответный отзыв