Project manager

- Управление полным циклом разработки продукта: мобильные приложения, сложные веб-сервисы;

- Сбор требований и проводить их предварительный анализ совместно с бизнесом;

- Согласование трудоемкость и приоритетов задач с бизнесом;

- Постановка задач на разработку (в том числе совместно с архитектором и аналитиком);

- Обеспечение выполнения сроков, рентабельности и качества проекта(смежные отделы, распределенная команда);

- Управление несколькими проектами одновременно, распределение загрузки и приоритетов;

- Управление ожиданиями клиентов, согласование сроков и смет/бюджетов;

- Предложение и презентация решений для задач и требований клиента;

- Изучение актуальных технологий;

- Контролировать процесс тестирования и участвовать в приемке;

- Обеспечивать запуск нового функционала в продуктовой среде;

- Проведение "дейли, планинг, демо";

- Взаимодействовать со смежными командами и РП ;

- Анализировать и постоянно улучшать существующие продукты;

- Анализировать конкурентные продукты;

- Планирование

- Составление карты МП в программах Miro, Figma

- Опыт открытия офиса совместно с другой компанией

- Поиск команды в новый офис