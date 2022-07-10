- Управление полным циклом разработки продукта: мобильные приложения, сложные веб-сервисы;
- Сбор требований и проводить их предварительный анализ совместно с бизнесом;
- Согласование трудоемкость и приоритетов задач с бизнесом;
- Постановка задач на разработку (в том числе совместно с архитектором и аналитиком);
- Обеспечение выполнения сроков, рентабельности и качества проекта(смежные отделы, распределенная команда);
- Управление несколькими проектами одновременно, распределение загрузки и приоритетов;
- Управление ожиданиями клиентов, согласование сроков и смет/бюджетов;
- Предложение и презентация решений для задач и требований клиента;
- Изучение актуальных технологий;
- Контролировать процесс тестирования и участвовать в приемке;
- Обеспечивать запуск нового функционала в продуктовой среде;
- Проведение "дейли, планинг, демо";
- Взаимодействовать со смежными командами и РП ;
- Анализировать и постоянно улучшать существующие продукты;
- Анализировать конкурентные продукты;
- Планирование
- Составление карты МП в программах Miro, Figma
- Опыт открытия офиса совместно с другой компанией
- Поиск команды в новый офис