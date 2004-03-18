10182203Rapii

Онлайн-переводчик английского языка

Меня зовут София. я переводчик с английского на украинский/русский язык уровня B2 ( aper- intermediate)

Сейчас осваиваю онлайн роботу переводчиком и копирайтером, параллельно прохожу обучение уровню С2 [Advanced]

Наличие резюме файла:✔️ где подробнее можете узнать мои навыки

‍Навыки:

Уровень английского B2+;

Совершенное владение русского и украинского языка;

Правильное использование грамматики и сленга в тексте;

Написание резюме, эссе, жалование, художественных сочинений, за/против эссе, рецензия, отчёт ;

Три вида перевода: художественный, общественно-политический (общий) и специальный. (делаю по желанию клиента);

Базовые навыки копирайтинга;

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Прохожу курсы английского языка в Study Academy (4 года)

Получила среднее образование в лицее

Всего языки изучаю 9 лет

К личным качествам:

- трудоголик

- соединяю в себе логику и творческий подход

Новичок во фрилансе поэтому открыта к любому сотрудничеству 珞