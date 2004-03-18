10182203Rapii

Меня зовут София. я переводчик с английского на украинский/русский язык уровня B2 ( aper- intermediate)
Сейчас осваиваю онлайн роботу переводчиком и копирайтером, параллельно прохожу обучение уровню С2 [Advanced]
Наличие резюме файла:✔️ где подробнее можете узнать мои навыки
Навыки:
Уровень английского B2+;
Совершенное владение русского и украинского языка;
Правильное использование грамматики и сленга в тексте;
Написание резюме, эссе, жалование, художественных сочинений, за/против эссе, рецензия, отчёт ;
Три вида перевода: художественный, общественно-политический (общий) и специальный. (делаю по желанию клиента);
Базовые навыки копирайтинга;
Прохожу курсы английского языка в Study Academy (4 года)
Получила среднее образование в лицее
Всего языки изучаю 9 лет
К личным качествам:
- трудоголик
- соединяю в себе логику и творческий подход
Новичок во фрилансе поэтому открыта к любому сотрудничеству 珞