103digitalru

Кирилл 103digitalru

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
103DIGITAL

Создаём современные и качественные сайты со вкусом "под ключ" любой сложности и объемов.

  • Лендинги
  • Многостраничные сайты
  • Корпоративные сайты
  • Интернет-магазины
- Проектирование и разработка дизайна (Figma, Photoshop)

- Адаптивная вёрстка (Tilda)

- Интеграция проектов с CRM системой (Amocrm, Bitrix24)

- Подключение систем аналитики

Главные наши преимущества:

  • Результативность сайтов (средняя конверсия 5.2%)
  • Адаптивная вёрстка любой сложности
  • Фиксированная цена
+ бесплатный первый блок сайта перед сотрудничеством

Условия сотрудничества:

  • Предоплата 50%
  • Возможна оплата безналичным расчётом (ИП)
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