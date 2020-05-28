103DIGITAL
Создаём современные и качественные сайты со вкусом "под ключ" любой сложности и объемов.
- Лендинги
- Многостраничные сайты
- Корпоративные сайты
- Интернет-магазины
- Адаптивная вёрстка (Tilda)
- Интеграция проектов с CRM системой (Amocrm, Bitrix24)
- Подключение систем аналитики
Главные наши преимущества:
- Результативность сайтов (средняя конверсия 5.2%)
- Адаптивная вёрстка любой сложности
- Фиксированная цена
Условия сотрудничества:
- Предоплата 50%
- Возможна оплата безналичным расчётом (ИП)
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Портфолио
- Концепт редизайна сайта производителя спецтехники111 просмотров
- Лендинг для фармакологической компании103 просмотра
- Многостраничный сайт для продажи домов115 просмотров
- Сайт-визитка «под ключ» краудлендинговой платформы124 просмотра
- Лендинг «под ключ» по продаже франшиз95 просмотров
- Корпоративный сайт84 просмотра
- Лендинг «под ключ» по продаже онлайн-практикума75 просмотров
- Концепт промо-сайта для музыкального исполнителя97 просмотров
- Концепт сайта компании85 просмотров
- Концепт сайта по аренде недвижимости90 просмотров
- Концепт страницы для поставщиков маркетплейса83 просмотра
- Концепт сайта инвестиционного фонда88 просмотров